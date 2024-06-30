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Avcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TSYD yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'ya yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Avcı ile bir araya geldi.

TRABZON (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 'yı ziyaret etti.

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