Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, İzmir'deki temasları kapsamında Urla'yı ziyaret etti. Tongsir, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ı makamlarında ziyaret ederek dernek çalışmaları ve Urla'daki spor tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete Tongsir'e asbaşkanlar Nuri İmre ve Recep Çınar ile TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş da eşlik etti.

61 yıllık tecrübeyle Türk basınında güçlü bir ses

Tongsir, 61 yılı geride bırakan TSYD'nin Türk medyasının en güçlü meslek örgütlerinden biri olduğunu ve sporun gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Ziyarette ayrıca Urla'da bulunan Olimpik Yüzme Tesisleri'nin durumu ve sporun tabana yayılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Gözlet ve Belediye Başkanı Balkan ise Tongsir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Urla'da sporun gelişmesi için TSYD ile iş birliğine açık olduklarını belirttiler.

Ziyaretin ardından Tongsir ve beraberindekiler Urla'daki diğer spor tesislerini de gezerek bilgi aldılar.