TSYD'nin Urla'daki olimpik yüzme tesislerinde her yıl düzenlenen yüzme kurslarının ilk dönemi, 1 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Kurslar, 1 Temmuz-26 Temmuz ve 29 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında iki farklı dönemde, 4 hafta süreyle devam edecek. Çocuklar, pazartesi-çarşamba, salı-perşembe veya hafta içi 4 gün olmak üzere uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenme şansı bulacak.

Kurslar, lisanslı sporcuların antrenmanlarının yanı sıra ailelere de açık olan havuzda, yetişkinler için bireysel yüzme derslerini de kapsıyor. Bu sayede her yaştan katılımcı, yaz boyunca yüzme yeteneklerini geliştirme fırsatına sahip olacak.