Türk Tabipleri Birliği (TTB), İsrail Tabipleri Birliği’ne çağrı yaparak tıbbi tarafsızlık ilkesine sahip çıkmaları ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların kınanması gerektiğini vurguladı.

TTB'den İsrail Tabipleri Birliği'ne açık çağrı: Tıp etiği hatırlatıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı İsrail Tabipleri Birliği'ne çağrıda bulunarak, "Tıp etiği ve insan haklarının temel taşlarından biri olan tıbbi tarafsızlık ilkesine sahip çıkınız. Bu ilkeyi tehdit eden, sağlık personeline ve sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıları güçlü biçimde kınayınız" dedi.

İsrail, Gazze'yi karadan işgal etmeye başlamasıyla, 60 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. TTB, İsrail Tabipleri Birliği’ni kınama yapmaya çağırdı. Ayrıca, İsrailli hekimlerin işkenceye karıştığına dair iddiaların da hatırlatıldığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

Gazze’deki insanlık dramı ve sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar

TTB’nin mektubunda, İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin Gazze’ye yönelik yürüttüğü saldırıların uluslararası insancıl hukuk kurallarını ihlal ettiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 60.000’den fazla sivil yaşamını yitirirken, UNICEF’e göre savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 18.000 çocuk hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve bağımsız kuruluşların raporlarına göre, sağlık kuruluşları, hastaneler ve sağlık çalışanları kasıtlı olarak hedef alınmıştır. Bugüne kadar en az 1.500 sağlık çalışanı, hasta ve yaralılara hizmet verirken katledilmiştir. Gazze’deki 36 hastanenin %94’ü, İsrail ordusunun doğrudan saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelmiştir.

İsrail Tabipleri Birliği’ne çağrı

Türk Tabipleri Birliği, İsrail Tabipleri Birliği’ne şu talepleri iletmiştir:

Sağlık personeline yönelik saldırıların durdurulması: Sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması gerektiği belirtilmiştir. Tıbbi tarafsızlık ilkesine saygı gösterilmesi: Tıbbi tarafsızlık ilkesine saygı gösterilmesi ve sağlık çalışanlarının görevlerini engellemeden, güvenli bir ortamda çalışabilmeleri sağlanması talep edilmiştir. Tıbbi yardımın engelsiz biçimde sağlanması: Tıbbi yardımın Gazze'ye engelsiz biçimde girişinin sağlanması ve temel tıbbi malzeme ile ekipmanların sağlık hizmetlerine güvenli şekilde ulaştırılmasının teminat altına alınması gerektiği vurgulanmıştır. Ablukaya son verilmesi: İsrail hükümetinin Gazze'ye uyguladığı ablukaya son verilmesi ve yardımların Birleşmiş Milletler kuruluşları tarafından dağıtılması gerektiği ifade edilmiştir. Cenevre Sözleşmeleri'ne riayet: Cenevre Sözleşmeleri ve diğer uluslararası insancıl hukuk belgelerine tam olarak riayet edilmesi talep edilmiştir. Suçlardan sorumlu kişilerin hesap vermesi: Bağımsız savcıların erişiminin kolaylaştırılması ve suç teşkil eden eylemlerden sorumlu kişilerin uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermelerinin sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

İsrail Tabipleri Birliği ile işbirliği yapılmayacak

TTB, bu talepler yerine getirilmediği sürece İsrail Tabipleri Birliği ile iletişim kurmayacaklarını ve herhangi bir biçimde işbirliği yapmayacaklarını açıkladı. Ayrıca, tüm ülkelerin meslek birliklerinin benzer tepki göstermesi konusunda çaba göstereceklerini belirttiler.