Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası’nda gösterdiği zarafet ile bir kez daha adından söz ettirdi. Fransa'da ikiz kızları Toprak ve Maya ile yaşamaya devam eden Büyüküstün, Georges Hobeika'nın İlkbahar/Yaz 2025 defilesine katıldı ve şıklığıyla göz kamaştırdı.

İşlemeli elbiseyle büyüledi

Büyüküstün, defilede giydiği işlemeli, sofistike detaylarla bezeli elbisesiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Zarif duruşu ve özgün tarzıyla mankenleri gölgede bırakmayı başaran oyuncu, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Paylaşılan fotoğraflarına hayranlarından beğeni ve yorum yağmurunun gelmesi uzun sürmedi.

Tuba Büyüküstün, sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu, Latin Amerika ve Avrupa’daki geniş hayran kitlesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Sayısız ödül alıp ünlü markaların yüzü olan Büyüküstün, moda dünyasında da kendine güçlü bir yer edinmiş durumda.