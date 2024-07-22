Galada Seda Bakan'ın sözlerine tepki gösteren Tuba Büyüküstün, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak ikili, olayın ardından yaptıkları paylaşım ile aralarında bir sorun olmadığını gösterdi.

"Seda sus artık"

Dizinin ikinci sezon galasında, Seda Bakan'ın “Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu” sözlerine karşılık, Tuba Büyüküstün’ün “Ben seni de Boncuk’u da tanımıyordum, sen de beni tanımıyordun” demesi gerginliğe neden oldu. Rıza Kocaoğlu, ortamı yumuşatmak adına “Yıllardır tanıyor gibiydik” dese de Büyüküstün, “Rıza’yı tanımıyordum, Aytaç’ı tanımıyordum. Kimi tanıyorduk?” diyerek durumu sürdürdü. Bakan ise “Aşkım ben Serkan’ı tanıyordum, Murat ile daha önce film çekmiştim, Aytaç’ı da tanıyordum” diyerek cevap verdi. Gerginliği fark eden Boncuk Yılmaz ise “Yapmayın, birbirinizi patlatmayın” diyerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Ancak, Büyüküstün'ün “Seda, sus artık” sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Yaşanan bu olaylar üzerine, Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan, sosyal medya hesaplarından görüntülü görüşmelerini paylaştı. İkili, bu paylaşım ile aralarında bir sorun olmadığını ve olayın büyütülmemesi gerektiğini vurguladı.