Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, tatil için Bodrum’a gitmiş ve Ortakent’teki bir plajda görüntülenmişti. Güneşin keyfini çıkarırken, denizin içinde haşlanmış mısır yemesiyle dikkat çeken Büyüküstün, tatilin tadını çıkarıyor.

Tuba Büyüküstün, Bodrum'un gözde plajlarından Ortakent'te arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, denizin tadını çıkarırken, plajda uzun süre güneşlenip dinlendi. Denize giren Tuba Büyüküstün, aynı zamanda haşlanmış mısır yiyerek keyifli bir tatil anı yaşadı. Mısır yemesi, tatilin rahatlayıcı ve eğlenceli yönünü gözler önüne serdi. Büyüküstün’e, aralarında meslektaşı Esra Akkaya’nın da bulunduğu bir arkadaş grubu eşlik etti. Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla sohbet ederken keyifli bir vakit geçirdi.

Zeytin Ağacı Dizisi

Tuba Büyüküstün, başrolünü üstlendiği "Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezon galasında rol arkadaşı Seda Bakan ile yaşadığı gerilimle gündemdeydi. Ancak Bodrum tatili, bu yoğun gündemden uzaklaşmak ve dinlenmek için güzel bir fırsat sundu.