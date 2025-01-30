Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın kızı Sare, son görüntüsüyle sosyal medyada büyük dikkat topladı. Sare’nin değişimi, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Tuba Ünsal’ın kızı Sare, sosyal medyada gündem oldu

Yemin, Vizontele ve Dünyanın En Güzel Kokusu gibi önemli projelerde rol alarak adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Tuba Ünsal, bu kez kızı Sare ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun kızı Sare'nin son halini görenler, büyük bir değişimle karşılaştı. Sosyal medyada, “Çok değişmiş”, “Görünce tanıyamadım” gibi yorumlar yağdı.

Küçük Sare’nin sanatla iç içe büyüdü

Tuba Ünsal, 2010 yılında Murat Pilevneli ile evlenmiş ve Los Angeles'ta dünyaya gelen kızı Sare’yi de sanatla büyütmüştü. Ancak çift, 2012’de boşandı. Sare, annesi gibi sanat dünyasında büyürken, son zamanlarda büyüdüğü ve genç bir kız haline geldiği gözlerden kaçmadı.

AVM’de görülen Sare, şaşkınlık yarattı

Ünlü oyuncu ve kızı Sare, son olarak bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Sare'nin son halini görenler, "Maşallah, genç kız olmuş!" gibi yorumlarla genç kızı sosyal medyada övgüye boğdu. Bu görüntüler, özellikle Tuba Ünsal’ın takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.