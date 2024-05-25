Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'nun (TÜBAKKOM) 15. Dönem Seçimli Genel Kurulu, Kırklareli Barosu'nun ev sahipliğinde başladı.

"Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

Başkan Av. R. Erinç Sağkan, açılış konuşmasında TÜBAKKOM'un 9. Yargı Paketi Taslağına yönelik eleştiriler içeren basın açıklamasına katıldı. Açıklamayı 15. Dönem Sözcüsü Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı okudu.

Haklarımıza sahip çıkıyoruz

TÜBAKKOM, 9. Yargı Paketi Taslağı'ndaki kadın haklarına zarar verecek düzenlemelere karşı çıkıyor. Kadınların asırlardır mücadele ederek elde ettiği hakların bir torba yasa ile gasp edilmesine izin vermeyeceklerini vurguluyor.

Eşitlik için mücadele devam edecek

Kadınların haklarının korunması ve güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirten TÜBAKKOM, kadınların her alanda erkeklerle eşit konumda olduğu ve şiddetin son bulduğu bir dünya için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguluyor.