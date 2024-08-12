Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Gebze birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 41 proje personeli alacağını resmi olarak açıkladı. Araştırmacı, AR-GE proje ve destek teknisyenlerinden oluşacak bu personel alımı için başvurular, 2 Eylül tarihine kadar kabul edilecek. Detaylar ve başvuru şartları, TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinde yayımlanan ilanla birlikte duyuruldu.

TÜBİTAK, bilimsel ve teknik araştırmaların desteklenmesi amacıyla Ankara ve Gebze'deki birimlerinde görevlendirilmek üzere 41 personel alacak. Alınacak personel arasında araştırmacılar, AR-GE proje uzmanları ve destek teknisyenleri bulunuyor. İstihdam edilecek personelin, projelerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gereken niteliklere sahip olması bekleniyor.

Alım şartları ve kriterleri

Genel Şartlar:

Doktora veya eşdeğer dereceye sahip olmak.

Projenin yürütüleceği kurumun yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar arasında kadrolu/tam zamanlı personel olmak.

Emekliler ve herhangi bir kurumda çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar için kadrolu/tam zamanlı çalışma şartı aranmaz.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Proje Yürütücüsü Şartları

Özel kuruluşlarda yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev almış olması gerekmektedir.

Vakıflar, dernekler, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru süreci

Başvuru Yeri: Başvurular, TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuruların ayrıntıları ve gerekli belgeler için resmi ilan sayfası ziyaret edilmelidir.

Son Başvuru: Başvurular için son tarih 2 Eylül olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru sürecine dair ayrıntıları öğrenmek için TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu’nun internet sayfalarından da bilgi alınabilir.