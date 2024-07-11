TÜBİTAK’ın girişimcilerin teknoloji tabanlı iş fikirlerini hızlı büyüyen girişimlere dönüştürmeyi amaçladığı Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 2024 yılı birinci dönem çağrı sonuçları açıklandı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen ikinci aşama panellerinde 362 iş planı değerlendirildi ve 117'si destek almaya uygun bulundu. Ege Üniversitesi adına yürütülen BiGG-Ege Programı çerçevesinde, Ege Teknopark ve EBİLTEM işbirliğiyle sunulan 6 projeden 4'ü destek kazandı.

"Ekonomik katkı sağlayacak her türlü girişimi destekleyeceğiz"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Teknopark ve Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin iş birliği ile üniversitenin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelinin her geçen gün arttığını belirtti. Prof. Dr. Budak, "Üniversitemizin yüzde 100 hisse sahibi olduğu ve doluluk oranı yüksek Ege Teknopark ve Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizin iş birliği ile TÜBİTAK’a sunulan 6 projeden 4'ünün desteklenmeye uygun bulunması büyük bir başarıdır. Bu girişimciler, TÜBİTAK'ın sunduğu 900 bin liralık çekirdek sermaye ile iş fikirlerini daha hızlı hayata geçirerek katma değer yaratacaklar. Tam akredite bir araştırma üniversitesi olarak, 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize ekonomik katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemek için çaba sarf ediyoruz. Hibe almaya hak kazanan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kimler hibe almaya hak kazandı?

Program kapsamında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emre İlker, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Karakaya, Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenay Şanlıer ve Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezi’nden yardımcı araştırmacı Dr. Esra Atalay Şahar hibe almaya hak kazanan araştırmacılar arasında yer aldı.