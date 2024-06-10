Balıkesir Altıeylül Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda gösterdikleri üstün başarılarla İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret etti. Matematik Öğretmenleri Süleyman Emre Başkurt ve Gökhan Güneş'in koordinesinde düzenlenen tanıtım toplantısının ardından olimpiyatlara katılmak için seçilen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nde yapılan yarışmalarda madalya kazandı.

Büyük başarı ve madalyalar

Çeşitli bilim dallarında yarışan öğrenciler, bireysel ve takım olarak önemli dereceler elde etti. Bu yıl düzenlenen olimpiyatlarda, özellikle matematik alanında üstün performans gösteren öğrenciler ulusal arenada büyük ses getirdi. Altıeylül Fen Lisesi Matematik Olimpiyat Takımı, 27 Eylül 2023'te yapılan sınavla seçilerek, sekiz ay boyunca haftada üç gün süren yoğun bir hazırlık sürecinden geçti.

Madalyalarla taçlanan emek

20 Nisan 2024'te Türkiye Matematik Yarışmasına katılan Mert Eren Kaymak, Umut Can Coşkun, Musab Bedirhan Demir ve Yusuf Ali Bozkurt finale kalmayı başardı. 11 Mayıs 2024'te İzmir Bornova Anadolu Lisesinde yapılan final müsabakalarının ardından, takım 12 Mayıs'ta Uluslararası Antalya Matematik Olimpiyatları'na katıldı. Yarışmalar sonucunda 10. sınıf öğrencisi Mert Eren Kaymak gümüş madalya kazanırken, Türkiye Matematik Yarışmasında ise 9. sınıf öğrencileri Umut Can Coşkun ve Musab Bedirhan Demir gümüş madalya, 10. sınıf öğrencisi Mert Eren Kaymak ve 9. sınıf öğrencisi Yusuf Ali Bozkurt bronz madalya kazandı. Balıkesir'e toplamda beş madalya ile dönen öğrenciler, büyük bir başarıya imza attı.

Öğrencilerin ziyareti ve övgüler

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, başarılarından dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik etti. Tatlı, “Öğrencilerimizin bu başarısı, bilimsel araştırma ve eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, Balıkesir'de gençlerimizin potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu da kanıtlıyor. Bilim Olimpiyatları'nda elde edilen başarılar, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesine katkı sağlayarak önemli bir adım teşkil ediyor,” ifadelerini kullandı.

Tatlı, öğrencilerin uzun süreli çalışmaları ve özverileri sonucunda kazandıkları bu başarıların hem kendilerine hem de Balıkesir'e büyük gurur yaşattığını vurguladı. Bilimsel bilgi birikimlerini ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak bu başarılara imza atan öğrenciler, Balıkesir'in ve Türkiye'nin geleceği için umut verici bir adım atmış oldular.