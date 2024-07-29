TÜBİTAK, araştırmacı ve öğrencilere sunduğu burslarda önemli bir artışa giderek destek miktarlarını güncelledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni burs rakamlarıyla ilgili olarak Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında daha da ileriye taşınacağını vurguladı.

TÜBİTAK, Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ve Genel Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen burslarda üst limitlerin artırıldığını duyurdu. Yeni düzenleme kapsamında, burs miktarları aşağıdaki gibi güncellendi:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri: Önceden 4.000 TL olan burs miktarı, 4.800 TL’ye yükseltildi.

Yüksek Lisans Öğrencileri: Burs miktarı 13.500 TL’den 16.500 TL’ye çıkarıldı.

Doktora Öğrencileri: Doktora bursları 20.000 TL’den 24.000 TL’ye yükseltildi.

Doktora Sonrası Araştırmacılar: Daha önce 27.000 TL olan burs miktarı, 32.000 TL’ye çıkarıldı.

BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı kapsamında, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar performans kriterlerine göre ek ödemeler alabilecekler. Doktora öğrencileri 8.700 TL’ye kadar, doktora sonrası araştırmacılar ise 10.500 TL’ye kadar performans ödemesi alabilecek.

Bakan Kacır’ın açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burs artışlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Bilim insanlarına, araştırmacılara ve öğrencilere sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Türkiye'yi dünyada en üst sıralara taşıyacak, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek araştırmacı insan kaynağımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi yetişmiş insan kaynağımızla gerçekleştireceğiz."