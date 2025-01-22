Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Ünsalan’ın danışmanlığında, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Programı Doktora öğrencisi Irmak Ayvaz’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Simüle Edilmiş Hadean-Erken Archean Ortamında Kaplıcadan Alınan Mikroorganizmalar ve Seçili Bazı Meteoritlerin Etkileşimleri" başlıklı doktora tezi, TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Bu proje, erken dünya koşulları ve dünya dışı yaşam hakkında önemli bulgular ortaya koymayı hedefliyor.

Erken dünya koşullarında yaşamın izleri aranıyor

Irmak Ayvaz, doktora tezini Japonya'nın prestijli akademik kurumlarından Tokyo Üniversitesi'nde, 6 aylık bir süre boyunca sürdürecek. Araştırma, dünyanın ilk zamanlarındaki zorlu ortamları simüle ederek, özellikle kaplıcalardan alınan mikroorganizmalar ile karbonlu ve demir meteoritlerinin etkileşimlerini incelemeyi amaçlıyor. Bu etkileşimlerin, dünya üzerindeki ilk yaşamın ortaya çıkışıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılacak.

Biyoteknoloji, Fizik ve astrobiyoloji disiplinlerinin kesişimi

Prof. Dr. Ozan Ünsalan, bu çalışmanın yalnızca erken dünyanın koşullarını anlamaya yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda uzay araştırmalarının geleceği hakkında da önemli ipuçları verebileceğini belirtti. Çalışmanın, fizik, biyoteknoloji ve astrobiyoloji alanlarını kapsayan disiplinlerarası yapısıyla, dünya dışı yaşam olasılıklarına dair yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Yeni keşiflere kapı aralayabilecek

Prof. Dr. Ünsalan, bu araştırmanın, Ege Üniversitesi'nin uluslararası bilimsel iş birliklerinin önemini vurguladığını ve Türkiye’nin uluslararası akademik alandaki katkılarının hızla arttığını ifade etti. Irmak Ayvaz'ın elde edeceği bulguların, hem fizik hem de biyoteknoloji ve astrobiyoloji alanlarında yeni keşiflere kapı aralayabileceğine ve akademik kariyerine büyük bir katkı sağlayacağına inandığını belirtti.