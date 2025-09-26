TÜBİTAK, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen Innowwide Programı kapsamında KOBİ’lere yönelik yeni hibe çağrısı açıldığını duyurdu. Program kapsamında seçilecek 70 fizibilite projesine 60 biner Euro hibe sağlanacak. Başvurular için son tarih 25 Kasım 2025 olarak açıklandı.

70 projeye destek verilecek

TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre, çağrı kapsamında uluslararası pazarlarda yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla hazırlanan fizibilite projeleri değerlendirilecek. En yüksek puanı alan 70 proje, yüzde 70 destek oranıyla proje başına maksimum 60 bin Euro hibe kazanacak.

Ortaklık şartı

Proje önerileri için hedef ülke seçilmesi ve orada yerel bir paydaşla ortaklık kurulması gerekiyor. En fazla 6 ay sürecek projelerde, KOBİ’lerin piyasa fizibilite çalışmaları yürütmesi ve yerel uzmanlarla iş birliği yapması hedefleniyor.

Hangi bölgelerden ortak kabul edilecek?

Program finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanacak. Bu destekten Afrika, ABD, Asya veya Pasifik bölgelerinde iş birliği yapan KOBİ’ler yararlanabilecek.

Başvuru nasıl yapılacak?

Başvurular yalnızca firma adına yasal temsil yetkisi bulunan kişiler tarafından SmartSimple platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Her firma yalnızca bir başvuru yapabilecek.

Karşı ortağın platformda taahhüt imzalaması başvuru öncesinde zorunlu olacak.