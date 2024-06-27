TÜBİTAK'ın 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında değerlendirilen ve desteklenmeye uygun bulunan “Rüzgar Hızına Dayalı Çok-Durumlu Sistem Güvenilirlik Analizi Yaklaşımı ile Ege Üniversitesi Rüzgar Enerji Üretim Performansının Tahminlenmesi” başlıklı proje, önemli bir adım olarak kabul edildi. Proje kapsamında, rüzgar enerjisi üretim performansının tahminlenmesi için çok-durumlu sistem güvenilirlik analiz yöntemleri üzerine çalışmalar yapılacak.

Gelecek enerji stratejileri

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini tebrik ederek, üniversitenin bu tür projelerle başarılarını sürdürmesini temenni etti. Budak, projenin sadece üniversite için değil, aynı zamanda diğer kurum ve kuruluşlara da model olabilecek bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Bu çalışma, rüzgar enerjisi alanında önemli bir boşluğu dolduracak ve sektöre değerli katkılarda bulunacak” diyen Budak, projenin gelecekteki enerji stratejileri için önemli bir adım olduğunu vurguladı.