Bursa’dan Bölge Birinciliği alarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan 10 projeden 7’si derece alarak Bursa’yı Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye finallerinde temsil etti.BURSA (İGFA) -Türkiye finallerine davet edilen projelerde görev alan öğrenci ve danışman öğretmenlerine yönelik düzenlenen tören, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altınok ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Danışman’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa İnovasyon Merkezinde gerçekleştirilen TÜBİTAK 2204 A-B Araştırma Projeleri Yarışmalarının Ödül Töreninde konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesinin öğrencilerin kendi birim liderliklerinin üstlendirilmesi artık çok kıymetli olduğunu belirterek, eğitim yöneticilerine böyle bir tempoyu, böyle bir kompozisyonu destekledikleri için teşekkür etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendi becerisini liderlik alanını geliştirme gayreti ve tutkusu içerisinde olan nasıl nitelikli ve güçlü bir aktör olacağı konusunda bize fikir veren, ilham veren öğrenci ve öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Yenilenen müfredatımızda da bu anlamda yapılanma üzerine üç önemli başlık öne çıkıyor. Birincisi sadeleştirme yapılıyor çok ciddi oranda. Bu da öğretmenlerimizin elini ve alanını rahatlatacak olan bir gelişme. Çünkü bazı ihtiyaçlarımız olmayan bilgiler var ki bunların sadeleştirmesi bizi rahatlatacak. İkincisi ise bazı kavramların, kelimelerin güncellenmesi gerekiyor. Güncelleme yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bursa’dan bu yıl 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına 371 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 26’sı bölge sergisine çağırılırken 3 tane birincilik, 4 tane ikincilik ve 3 tane de üçüncülük elde edildi. Bölge sergisinde birincilik alan 3 proje Ankara’da yapılan Türkiye finallerine katılırken Halil İnalcık Bilsem ‘Yazılım’ alanında Türkiye Birinciliği; BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi ise Türkiye İkinciliği almaya hak kazandı.

Bursa’dan bu yıl 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına ise 165 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 29 tanesi bölge sergisine çağırılırken 7 tane birincilik, 2 tane ikincilik ve 2 tane de üçüncülük elde edildi. Bölge sergisinde birincilik alan 7 proje Ankara’da yapılan Türkiye finallerine katılırken Cavit Çağlar Ortaokulu ‘Yazılım’ alanında Türkiye ikinciliği, Osmangazi BİLSEM ‘Değerler Eğitimi’ alanında Türkiye Üçüncülüğü, Özel Bahçeşehir Ortaokulu ‘Kimya’ alanında Türkiye Üçüncülüğü, Özel Çağdaş Öncü Ortaokulu ‘Teknoloji Tasarım’ alanında Teşvik Ödülü, Özel Şahinkaya Ortaokulu ise ‘Matematik’ alanında Teşvik Ödülü almaya hak kazandı.