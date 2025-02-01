News Türk ve News Time Medya Grubu, 2024 yılı "Altın Adamlar" ödülleri kapsamında, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'i "Yılın STK Başkanı" seçti.

Ankara'da düzenlenen törende, News Türk ve News Time Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Kerim Akbaş, 2024 yılında ülke ve halk için gayretli çalışmalarıyla önemli başarılara imza atan, kamuoyunun takdirini kazanmış siyasetçi, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu liderlerini onurlandırmak amacıyla ödüllendirdiklerini belirtti.

"Bu ödülü 400 bin yetiştiricime addediyorum"

Ödülü almaktan onur duyduğunu ifade eden Nihat Çelik, "Çiftçilerimize, yetiştiricilerimize yaptığımız hizmetler ve ülke ekonomisine verdiğimiz katkılar nedeniyle böyle bir ödülü almaktan onur duymaktayım. Sayın Akbaş’a ödülden dolayı şahsım ve tüm üreticiler adına teşekkür ediyorum. Toprağı eken, işleyen, yetiştiren ve 85 milyon nüfusumuzun gıda güvencesini sağlayan büyük bir ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Bu ödülü 80 il birliğim ve 400 bin yetiştiricime addediyorum. Onlar adına bu ödülün şerefine nail olmam dolayısıyla bu ödül manevi açıdan benim için oldukça değerlidir. Ödülün gerek sağlayacağı motivasyon gerekse sırtıma yükleyeceği sorumlulukların farkında olarak çalışmalarıma önümüzdeki süreçte de aynı ruh ve heyecanla devam edeceğim" dedi.

TÜDKİYEB'in rolü

TÜDKİYEB, Türkiye'de koyun ve keçi yetiştiricilerinin haklarını savunmak, üretimi artırmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Nihat Çelik'in liderliğinde, birliğin çalışmaları ve projeleri, küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Altın Adamlar ödülleri nedir?

News Türk ve News Time Medya Grubu tarafından düzenlenen "Altın Adamlar" ödülleri, her yıl farklı kategorilerde başarılı isimleri onurlandırmaktadır. Takipçiler ve medya grubu yöneticilerinin ortak değerlendirmeleri ve yapılan anketler sonucunda belirlenen ödüller, çeşitli alanlarda üstün başarı gösteren kişi ve kurumlara verilmektedir.

Nihat Çelik'in "Yılın STK Başkanı" ödülüne layık görülmesi, tarım ve hayvancılık sektöründe yürüttüğü başarılı çalışmaların ve liderliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.