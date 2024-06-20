Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 16 milyon 154 binden fazla emekli olduğuna dikkat çekerek “Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu da emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor” dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerle ilgili açıklama yaptı. Sosyal güvenlik destek primiyle kayıtlı şekilde çalışan emeklilere bu durumun ilave bir geri dönüşünün olmadığını, SGK’ye kayıtlı çalışmaya devam eden emeklilere ilave imkânların sağlanması gerektiğini söyledi.

“Bu tablonun tek sebebi ekonomik nedenler”

SGK’nin Mart 2024 verilerine göre 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK’ye sosyal güvenlik destek primi ödenmesiyle çalışmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Ergün, şunları ifade etti:

“Veriler bize yaklaşık 2 milyon emeklinin çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Kayıtlı çalışan emekli sayısı kadar, kayıt dışı çalışan ya da çalıştırılan emeklimiz var. Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu da emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor. EYT düzenlemesiyle birlikte çalışan emekli sayısı hızla arttı. Bu tablonun tek bir sebebi var ekonomik nedenler. Emeklilerimiz geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor. Emekli aylıklarında artış yapılarak emeklilerin çalışmamaları ve bu sayede oluşacak istihdam açığından gençlerin faydalanması sağlanabilir.”

Kazım Ergün, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmak durumunda kalan emeklilerin kayıtlılığının teşvikinin önemine vurgu yaptı. Ergün, “Çalışan emeklilerimiz için yapılan prim ödemesinin emeklilere bir şekilde geri dönüşü sağlanmalı. Bu emekli aylıklarından artış sağlayacaktır” dedi.