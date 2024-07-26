Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, 26 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, TÜFE oranını az bulan ev sahiplerinin kira artışı konusunda kendi istekleri doğrultusunda hareket edemeyeceğini ifade etti. Çağlar, kiracıların yalnızca TÜFE oranı kadar zam yapabileceğini ve ev sahiplerinin bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, kira artışında uygulanan yüzde 25 sınırının 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini belirterek, kiracılara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Çağlar, ev sahiplerinin TÜFE oranını göz ardı ederek kendi isteğine göre zam yapmasının mümkün olmadığını söyledi. "Kiracı, TÜFE oranı kadar zam yapıp gönderebilir. Evi tahliye etmesi istenemez," diyen Çağlar, kiracıların bu durumda yasal olarak sorumluluklarını yerine getirmiş sayılacaklarını ifade etti.

Kira artışında yeni düzenlemeler

11 Haziran 2022’de uygulamaya konulan yüzde 25 artış sınırlamasının sona ermesinin ardından ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıkların arttığını belirten Çağlar, "Kira artış sınırlamasının kaldırılması fahiş kira bedellerini tekrar gündeme getirdi. Yüzde 65 artış kiracıları zora soktu," şeklinde konuştu. Ev sahiplerinin geçen yıl güncellenen konutlarda yüzde 65 artış uygulamasının kiracının kira bedelinin evin değerinden fazla olmasına neden olabileceğini belirtti.

Sözleşme yenileme ve tahliye süreçleri

Çağlar, kira sözleşmelerinin yenilenme sürecinde de önemli noktaları vurguladı. "Mayıs 2024’te yapılan kontrat 2025 Mayıs’a kadar geçerlidir. Dolayısıyla, güncel artışı 2025 Mayıs ayında uygulayabilirler," dedi. Ayrıca, ev sahiplerinin evde 12 yıl boyunca kiracıyı tahliye etme hakkına sahip olabileceklerini ve bunun için sözleşme süresinin bitimini beklemeleri gerektiğini belirtti.

Ev sahiplerine ve kiracılara öneriler

İsmail Çağlar, TÜFE oranını az bulan ev sahiplerine yönelik şu uyarıda bulundu: "Ev sahipleri TÜFE’yi az bulursa kendi isteği doğrultusunda zam yapamaz. Kiracılar, TÜFE oranı kadar zam yapıp gönderebilir ve evi tahliye etmesi istenemez. 5 yılı doldurmayan kiracılar, kira yenileme döneminde TÜFE oranını ekleyerek yasal sorumluluklarını yerine getirmiş olur." Ayrıca, 5 yılını dolduran kiracıların rayiç kira bedelleri üzerinden güncellemeler yapmaları gerektiği ve aksi halde mahkemeye başvurmaları gerektiğini belirtti.