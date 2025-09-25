Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Tahribatsız Muayene Sempozyumu’nda (NDT-CE 2025) konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’deki diri fay hatlarına dikkat çekerek, “Biz, deprem gerçeğiyle yüzleşmenin bilimin ve teknolojinin sunduğu yeniliklerden faydalanarak çözüm üretmek anlamına geldiğine inanıyoruz. Bu nedenle pek çok koldan çalışıyor, üniversitelerimizle birlikte deprem master planı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Tahribatsız Muayene Sempozyumu’nun (NDT-CE 2025) açılışına katıldı. Hyatt Regency İzmir İstinyepark’ta 26 Eylül tarihine kadar devam edecek sempozyumda inşaat mühendisliğinde tahribatsız test ve değerlendirme (NDT/NDE) alanında çalışan araştırmacılar, akademisyenler, sektör liderleri, yapı sahipleri ve yöneticileri ile Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları bir araya geldi. İlk kez 1985 yılında başlayan ve Almanya, ABD, Fransa, İsviçre gibi ülkelerde üç yılda bir düzenlenen etkinlik Ege Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Buluşmada 28 ülkeden yaklaşık 150 katılımcı yer aldı. Sempozyumda özellikle deprem riski yüksek şehirlerde yapıların hasar tespitinde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanımı, taşıyıcı sistemlerin performansının güvenilir biçimde değerlendirilmesi ve afet sonrası hızlı müdahale stratejilerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek sempozyumun mühendislik dünyasında yeniliklerin ve bilgilerin paylaşıldığı bir platform olmasının yanı sıra kentlerin daha güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayan çok değerli bir buluşma niteliği taşıdığını vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye ve İzmir’in deprem gerçeğine dikkat çekerek, “Ülkemiz, aktif fay hatları üzerinde yaşayan bir coğrafya. Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi İzmir’de de deprem hayatımızın ayrılmaz bir gerçeği. Bilim insanlarımızın çalışmalarına göre, İzmir il sınırları içinde 17 diri fay bulunuyor. Bu fayların her biri, 6 ile 7.2 büyüklüğünde yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip. Nitekim 30 Ekim 2020’de yaşadığımız depremde 100’den fazla vatandaşımızı kaybettik, binden fazla insanımız yaralandı. Bu acı deneyim, kentimizin depreme ne kadar hazırlıklı olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Aramızdan ayrılan her bir vatandaşımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen deprem master planı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Tugay, “1998-2000 yılları arasında hazırlanan Radius Projesi, şehrimizin ve ülkemizin ilk deprem master planıydı. Ancak yeni bilimsel veriler, bu planın geçerliliğini yitirdiğini ortaya koydu. Bu nedenle üniversitelerimizle birlikte yeni bir Deprem Master Planı için çalışma başlattık. Bu plan kapsamında; sismik tehlike analizlerinin yapılması, yapı stoku envanter çalışmaları, mikrobölgeleme çalışmalarının yapılması, ‘Afet Risk Yönetimi ve Eylem Platformu’nun kurulması, tsunami erken uyarı sistemleri ve tahliye haritalarının oluşturulması gibi adımlar atıyoruz. ‘Afet Acil Durum Müdahale Planı’mızı tamamladık. Bir afet anında belediyemizdeki tüm birimlerimizin çalışmalarını bu plan dahilinde gerçekleştiriyoruz. Başta deprem olmak üzere tüm doğal afetlere yönelik hazırlıklarımız son hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“Biz, deprem gerçeğiyle yüzleşmenin; aynı zamanda bilimin ve teknolojinin sunduğu yeniliklerden faydalanarak çözüm üretmek anlamına geldiğine inanıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tugay, “Bizimle paylaşacağınız her bir bilgiyi ve yeniliği de bu yaklaşımla ele alacağız. Biliyoruz ki, teknolojik gelişmelerin ışığında ilerlemek; daha güvenli kentler kurmanın, daha dirençli toplumlar yaratmanın, afetlere karşı hazırlıklı bir insanlık inşa etmenin en güçlü yoludur” şeklinde konuştu.



NDT-CE 2025 Organizasyon Komitesi Eş Başkanı Prof. Dr. Ninel Alver, “Bu konferans korumaya çalıştığımız çevreye zarar vermeden inşaat alanında nasıl ilerleyeceğimiz konusunda yol gösteriyor. Günümüzde dirençli, güvenli altyapılar oluşturmak her zamankinden daha hayati bir olgu. Bu bağlamda 30 ülkeden 100’den fazla uzmanı ve akademisyeni bir araya getiren bu konferans tüm inovatif yaklaşımları, sektördeki en son gelişmeleri ve ürünleri sunacaktır. Bu bağlamda tüm konuşmacılarımıza ve özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay’a desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim” dedi.NDT-CE 2025 Organizasyon Komitesi Eş Başkanı Dr. Daniel Algernon da vaktinde çok niş olan bu konunun son senelerde çok önemli ve popüler bir alan olmaya başladığını belirterek, konferansın tüm yeni çalışmaları ve profesyonelleri bir araya getirdiği için ilham verici olduğunu söyledi.



İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bengi Atak da konuşmasında binalara zarar vermeden izleme, koruma ve analiz çalışmaları yapılmasını sağlayan tahribatsız testin önemine değinerek, “2020’de gerçekleşen İzmir depreminden sonra bina güvenliği ile ilgili farkındalık daha da artmıştır. Depremden sonra yaklaşık 20 bin bina incelenmiştir. Güvenli ve dirençli kentler yaratmak çok önemlidir. Hepinize başarılı bir konferans dilerim” dedi.



Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılan Münih Teknik Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Christian Grosse ise “Sürdürülebilir Bir Altyapının Tasarımı ve Rehabilitasyonuna Yönelik Stratejiler” başlığı altında bir sunum yaptı. Grosse sunumunda yapıların güvenilirliği ve sürdürülebilirliği için tahribatsız muayene ve yapısal sağlık izleme teknolojilerinin uygulanabilirliği ile gerekliliğinin önemini vurguladı. Bu yöntemlerle hasar tespiti yapmanın doğal afetlere karşı daha dayanıklı yapılar inşa edilmesine katkı sağlayacağını belirten Grosse ayrıca tahribatsız muayene yöntemleri ile yapıların bakım-onarımlarına ayrılan sürenin ve maliyetin de azaltılmasının mümkün olacağını ifade etti. Grosse, “Bu sayede ülke çapında tüm yönetim birimleri için bütçe açısından önemli ölçüde tasarruf sağlanır. Tahribatsız hasar belirleme yöntemleri, deprem sırasında hasar görme riski yüksek olan metro, tünel gibi yapılar için erken uyarı sistemi imkanını sunar” açıklamasında bulundu.



Çığır açan araştırmalar ve vaka çalışmaları sunan uzman konuşmacıların yer aldığı sempozyumla çok çeşitli NDT yöntemleri ve uygulamalarını kapsayan derinlemesine teknik oturumlar, uygulamalı atölyeler ve eğitimler ve meslektaşlarla bağlantı kurmak ve gelecekteki projelerde iş birliği yapmak için çok sayıda ağ kurma fırsatı hedefleniyor. Ayrıca, katılımcılar sergi alanında önde gelen firmaların ve kuruluşların en son ürünlerini ve hizmetlerini keşfedebiliyor.

