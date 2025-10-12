Kentin gündemini meşgul eden atık bertarafı konusuna değinen Başkan Tugay, “Kimsenin şüphesi olmasın. Harmandalı'yı çok uzun süreler kullanma gibi bir düşüncemiz yok. Şehrin en az üç noktasında farklı tesisler kurmak için çok ciddi adımlar atıyoruz” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 44. Olağan Meclis Toplantısı'nın açılışının ardından basın mensuplarının kent gündemine dair sorularını yanıtladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, katı atık bertarafı, Harmandalı, yeni atık tesisleri gibi sorulara yanıt veren Başkan Tugay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın ortak işlettiği İZBAN ile ilgili bakanlıkla ve TCDD ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Başkan Tugay, “Düzeltmeye çalıştığımız sorun var, o da şu: İZBAN yüzde 50 ortaklıkla ama son sözü söyleme hakkı TCDD'de olan sistemle iki başlı yönetime sahip. Bu bazı kararların alınmasını zorlaştırıyor. O nedende İZBAN'ın sadece bugünün değil geleceğini de düşünerek, ileride daha büyük sorunlar yaşanmasın, şu anda yaşanan sorunlar da en kısa zamanda çözülsün diye iki başlılıktan tek başlılığa dönmenin iyi olacağını konuştuk. Bakanlıkla bir toplantı yaparak, toplantı sonrasında bazı değerlendirmeler yaparak İZBAN'ı daha iyi hale nasıl getiririz konusunda görüşmeler yapıyoruz. Aşama aşama ilerleyen bir süreç var. Bir anda bunu gerçekleştirmek teknik olarak kolay değil. Gerçekten sağlıklı bir şekilde yapmak gerekiyor. İZBAN sistem itibariyle oldukça fazla yolcu taşıyor, şehrin önemli noktalarını birbirine bağlıyor. Bazı noktalarda alternatifi yok. Biz bakanlıkla ve TCDD ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Şu an için birbirine hisse devretmek kararı henüz verilmedi ama bu bir olasılık böyle olabilir. Şu an bizim daha çok üzerine çalıştığımız şey İZBAN'ın sıkıntılarını aşması için, daha iyi işleyen ulaşım sistemine dönmesi için alınabilecek önlemler. Bununla ilgili de benim yapıcı bulduğum görüşmeler yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bakanlıktan tekrar randevu isteyerek, TCDD ve bakan ile tekrar görüşmeyi planlıyoruz. Böyle alelacele birbirimize hisse devretmek gibi bir ihtiyaç yok ama İZBAN'ı sorunlarından arındırma ihtiyacı var” dedi.



Çöple ilgili eleştirilere yanıt veren Başkan Tugay, “İzmir ile ilgili zaman zaman biraz dozunu aşmış, aslında İzmir'in hiç de hak etmediği eleştiriler yapılıyor. Ancak gerçek bu değil. Gerçek şu; İzmir şu anda da, bundan önceki dönemlerde de İzmir için gerçekten çok iyi şeyler yapmış, bugün de yapmaya niyetli liyakatli insanlar tarafınca yönetiliyor. Pek çok konuyu konuşabiliriz, atık, ulaşım, kentsel dönüşüm de. Bunlar Türkiye genelinde büyükşehirlerde çokça yaşanan sorunlar. Bunların olmadığı büyükşehirler bulamazsınız. Bunların arasında hatırı sayılır belediyeleri de iktidarın büyükşehir belediye başkanları yönetiyor. Uzun yıllardır yöneten var. Biz siyaseti sadece cümlelerle, birilerini, bir şeyleri hedef göstererek yapacak olursak bence sadece halkı kandırmayı amaçlamış oluruz. Kimsenin bunu yapmasını tavsiye etmem. Eğer halkı kandırmadan bir şey yapacaksak, yapacağımız şey şu: sorunun gerçekten nereden kaynaklandığını, ne boyutta olduğunu ve en önemlisi çözmek için bize neler düştüğünü konuşmamız. Bugün İzmir'in sorunlarının pek çoğunda hükümetin sorumluluğu olan büyük işler var. Onlarla ilgili muhattapların da çözümler üretmesi için yardımcı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.



Harmandalı ve çöp bertarafı sürecinin sorulması üzerine Başkan Tugay, “Yoğun bir şekilde İzmir'in çöp bertarafı ile ilgili tesisler yapmak için gereken adımları atma sürecindeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Harmandalı'nı çok uzun süreler kullanma gibi bir düşüncemiz yok. Bakanlıkla yapılan görüşmelerde de, ihtiyacımız olduğu süre içinde kullanılmaya devam edilecek ama mümkün olan en hızlı şekilde de yeni çöp bertaraf tesisleri yaparak Harmandalı'dan çıkacağız. Biz ne Harmandalı'da ne de başka bir yerde kontrolsüzce çöp dökümüne taraftar değiliz. Bugün orada da kontrolsüz bir işlem yapılmıyor. Hepimizin şu anda yaptığı şey İzmir'de çöp bertarafıyla ilgili çağımıza uygun bir sistem kurmak. Şehrin en az üç noktasında farklı tesisler kurmak için çok ciddi adımlar atıyoruz” dedi.



Yamanlar'da yapılması planlanan tesis konusuna da değinen Tugay, “Yamanlar'da da tesisle ilgili süreç başlatıldı ancak bu tesis düşünüldüğü gibi yeraltı sularını kirletecek bir tesis kesinlikle olmayacak. Bu bizim hassasiyetimiz. Teknik açıdan Yamanlar'ın biraz yüksekte bir yer olduğunu, çıkmanın biraz maliyetli olduğunu da biliyoruz. Bütün hesaplarımızı İzmir'in sadece bugünün geçici soruna çözüm üretmek için değil aynı zamanda önümüzde 40-50 yılını planlayacak şekilde çözmek için çalıştığımızı söylemek isterim. Harmandalı ile ilgili uzatma kararını bakanlık verecek. Başvuruya gerek yok, bakanlık durumu takip ediyor. İzmir'in ihtiyacı olan süre içinde kullanılması lazım. Şu an mümkün olan en az şekilde çöp dökümü yapılıyor. Önümüzdeki aylarda daha da azalacak sonra da kesilecektir. Tam süreleri veremiyorum, çözüm için alternatiflerden ne kadar hızlı sonuç alacağımıza bağlı” şeklinde konuştu.



Dönüşüme Evde Başla projesiyle şehrin çöpünü yüzde 40 azaltabileceklerini söyleyen Tugay, organik atıklardan kompost üretimi yapmak istediklerini söyledi. Hafriyat atıklarını da yol yapımında kullanılacak hale getirecek tesisler için de çalıştıklarını belirten Tugay, “Bunlar hızlı olacak şeyler. Zaman alacak şey yakma tesisi. Uygun yer bulmamız, ÇED onaylarını almamız, arkasından da tesisi yatırımı için finans bulmamız lazım. Bakanlıkla görüşmemizde bakanlık bize uygun bir yer bulduktan sonra finansman için yardımcı olacaklarını söylediler. Bütün bunlar bir araya gelirse süreçleri hızlı yürütürsek çok kısa zamanda bu tesisleri kurabiliriz. Aşama aşama yapacağız. Diyelim geri dönüşüm sistemini 1 sene içinde kuracağız, kompost tesislerini 6 ay içinde kuracağız, yakma tesislerini 1-1,5 sene içinde kuracağız. Bu şekilde çok kısa zamanda hallolacak” dedi.

