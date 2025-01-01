İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, İzBB'nin 1 buçuk milyar TL'sine haciz konduğuna yönelik iddiaya açıklık getirirken İzmir Körfezi temizliği için de Bakanlığın ciddiyetsiz tavırlarının olduğunu söyledi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SGK borçları dolayısıyla İzBB'nin hesaplarındaki 1 buçuk milyar TL'ye haciz konduğu iddiasına yönelik konuştu. Tugay, henüz bir haciz olmadığını, sadece ön bilgi aldıklarını ifade etti.

"Yapılandırma başvurumuz var"

İzBB Başkanı Tugay, “Hesaplara haciz konmadı. Hazineden aylık hak edişler geliyor ve ona dair kesinti olacağına dair ön bilgi var. Tapılandırma için başvurduk, hala o yönde beklentimiz var. Olursa birkaç hün içierisinde belli olacak ve kesinti olmayacağını da düşünüyoruz” dedi.

“Gayretimizi herkes görüyor”

Körfez’deki temizlik için dentim konusunda yetki verilmesine açıklık getiren başkan Tugay, “Daha önceden limana gelen kirlilik tespitiyle ilgili denetim yetkisi istenmişti ben görevde yokken; ama buna da red cevabı geldi. Sayıştay’ın denetiminde ise sanayi kuruluşlarının atıklarının denetim başvuru için tavsiye de edilmişti. Ayrıca AK Partili Grup Başkanvekili ise bu yetkiyi neden istemediğimizi sormuştu. Tekrar denetim yetkisi için başvuru yaptık ve red kararı verildi. Körfezimizin temiz olması için elimizden geleni yapıyoruz, temizleme gayretimizi de herkes görüyor. Ancak Körfezi hala kirletmeye devam eden etkenler var. GEDİZ nehri, sanayi kuruluşları ve yük gemileri gibi bölgelerden gelen atıklar buna etken. Bunlar durmadıkça istediğimiz temizlik seviyesine gelemez” dedi.

“Bakanlıklar görevini yerine getirmiyor”

Tugay, “Buradaki kirlilik ise etkili denetimlerle durdurulmuyor. Bakanlıklar görevlerini yerine getirmiyor. Kirli su akmaya devama ediyor. Yetkiyi bizlere verselerdi, tamamını dikkatlice denetleyip krililiği önleyecektik. Bundan sonrasını da bakanlığın yapmasını bekliyoruz. Bunu da söylemek isterim ki, bakanlık bugüne kadarki ciddiyetsiz tavrını sürdürmeye devam ederse bu kirlilik de durmayacaktır. Denetim ve ceza kesmeytkis bizde olmayacak belki ama, bulduğumuz, gördüğüm her türlü sorunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Ve bakanlığı, tekrar tekrar görevini erine getirmeye davet edeceğiz.”

“Yetki bize verilse bakanlık hafifler”

Bakanlığın temizlik için direkt yetki vermesine açıklık getiren Tugay, “Bakanlık, belediyenin denetlemeyi üzerine alması onların yükünü hafifletir. Sürekli olumsuz konuşan ve bu konuda yardımını esirgeyen bir bakanlığın ‘buyrun siz denetleyin’ demesini bekleriz. Ancak onu yapmıyorsa uygunsuz davranan birlerini kolluyorlar ve denetim yetkisini de bize vermeyerek birilerini kolluyor olabilirler. Bu ise akla mantığa sığmıyor, ama söylemek de gerekiyor. Ya İzmir Körfezi’nin kirli kalmasını istiyorlar ya da bunu da siyasi bir ranta çevirip fayda bekliyorlar” şeklinde konuştu.

“Bakanlık yanımızda olmayacak”

Ülkedeki diğer doğal afetlere de pencere açan Başkan Tugay, Körfez temizliğinde yalnız olduklarını belirterek şunları ifade etti:

“Marmara denizi müsilaja boğuldu, ergene denizi inanılmaz kirli akıyor, Sivas Güzelyurt’ta altın madeni siyanürü patladı ve bu kirlilikler ise Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında oluyor. Çevre ve şehircilik bakanlığı da görevini yapmadığı gibi Türkiye’nin hiçbir yerinde de yapmıyor. Çevre Bakanlığı kurulması ve tüm yetkinin ona devredilmesi doğruluğu olabilir. Biz İzmir’in körfezine sahip çıkarken bunu biliyoruz ki bakanlık ve merkezi hükümet İzmir Körfezi temizliğinde yanımızda yer almayacak.”