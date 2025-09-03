İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nde geçici çöp depolama planlarını doğruladı. Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin çıkması halinde alanın kısa süreli olarak kullanılacağını söyledi.

Harmandalı için mahkeme karar vermişti

Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi için İzmir 4. İdare Mahkemesi, 15 Haziran’da depolama işleminin durdurulmasına karar vermişti. Bu kararın ardından belediye, Çevre Bakanlığı’na yeni bir çöp depolama sahası açmak için başvuruda bulundu.

Tugay'ın açıklamalarından ana başlıklar şöyle:

Başkan Tugay, geçici kullanım planıyla ilgili şunları söyledi:

Harmandalı veya başka bir alanda geçici depolama için başvurular yapılmış durumda.

Çöplerin bertarafı konusunda kısa, orta ve uzun vadeli çözüm çabaları yürütülüyor.

Bakanlık ve İzmir milletvekilleri ile görüşmeler sürüyor.

Geçici kullanım kararı çıksa bile kısa süreli olacak ve asıl hedef yeni çöp bertaraf tesisleri kurmak.

Tugay, Harmandalı sakinlerine şu mesajı verdi:

“Oranın kullanımı ile ilgili geçici bir karar çıksa bile kısa süreli ve geçici olacak. Amacımız, İzmir’in çöpünü kimseyi rahatsız etmeden bertaraf etmek.”

"Harmandalı'na geçici kullanım kararı çıkabilir"

Tugay, “Her birbirimizin attığı çöplerin bertarafın ile ilgili benden önce de çalışmalar var” diyerek, “Bunlarda kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli çözüm çabaları var. Şu anda İzmir’in durumunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı ile detaylıca görüşebiliyoruz. Bu yeni bir durum. Daha önceki dönemlerde yazılı başvurular ve bunun karşılığında verilmeyen cevaplar ya da sağlanamayan uyum problemi vardı. Bu dönemde yapıcı ve çözüm amaçlı bakanlığım ile bir araya gelebiliyoruz. Buna zaman zaman İzmir milletvekilleri de eşlik ediyor. Bunun iyi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucunda kısa vadede Harmandalı ya da başka bir yerde geçici kullanım kararı çıkabilir. Harmandalı sadece o bölgenin değil İzmir’in bütünündür. Bir yerde fabrika, hayvancılık, sanayi, liman olur ve herhangi birisinde burada olmaz deme hakkımız yok” diye konuştu.

Kısa süreli ve geçici olacak

Çiğli Harmandalı’nda yaşayan vatandaşlara seslenen Tugay, “Harmandalı ile ilgili rahatsız olan vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim, oranın kullanımı ile ilgili geçici bir kullanım kararı çıksa bile kısa süreli ve geçici olacak. Biraz zorunlu olarak alınan bir karar olacak. Asıl amacımız yeni çöp bertaraf tesisleri kurarak İzmir’in çöpünü kimseyi rahatsız etmeden bertaraf etmek” ifadelerini kullandı