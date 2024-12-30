İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2025 yılına dair umut dolu bir mesaj vererek, tüm İzmirlilere ve belediye meclisi üyelerine iyilik ve barış dolu bir yıl diledi. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi.

İzmir için hedefler belli: Huzur, barış ve başarı

Etkinlikte söz alan Başkan Tugay, İzmir'in sorunlarını hızlı bir şekilde çözme noktasında kararlı olduklarını belirtti. “İzmir bizden daha hızlı çözüm bekliyor,” diyen Tugay, şehrin gelişimi ve refahı için daha güçlü bir iş birliği ve gayret içinde olacaklarını ifade etti. 2025 yılında, meclisin daha verimli çalışacağına ve kentsel dönüşümle ilgili önemli adımlar atılacağına vurgu yaptı.

İzmir'in güçlü toplumsal bağları

Tugay, İzmir'in her zaman barışın ve huzurun şehri olduğunu belirterek, kentin sosyal dokusunun güçlendiğine dikkat çekti. “İzmir, kavganın değil, barışın, sevginin ve dostluğun şehridir,” diyen Başkan Tugay, İzmirlilerin ortak değerler etrafında kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Tugay, 2025 yılı için "İzmir’de iyiliği çoğaltabildiğimiz kadar çoğaltalım" diyerek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemine değindi.

Güçlü bir başlangıç ve umut dolu bir yıl bekliyor

Tugay, 2025 yılında İzmir için gurur verici bir dönemin başlayacağına inanıyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi, zor bir dönemde olmalarına rağmen İzmir'in sorunlarını çözme noktasında kararlılıklarını sürdürecekler. Belediye bürokrasisiyle daha yakın bir işbirliği ve kentsel dönüşümle ilgili büyük atılımlar bekleniyor.

Başkan Tugay, konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Dünyada iyilik kazandığı gün her şey düzelecek. 2025 İzmir için iyiliklerin ve güzelliklerin yılı olsun.”