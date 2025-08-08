İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’deki 22 ilçenin ziraat odaları temsilcileriyle bir araya gelerek tarımın geleceğini konuştu. Toplantıda, tarımda merkeziyetçi yönetim anlayışının yanlış olduğu vurgulanırken, yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi gerektiği ifade edildi.

Tarımda Yeni Krizlere Hazırlık

Kültürpark Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda, tarım ve hayvancılığın gelecekteki krizlere karşı nasıl hazır hale getirileceği masaya yatırıldı. Gıda sağlığı ve kriz yönetimi konularında alınacak önlemler tartışıldı. Tugay, İzmir’in Türkiye’de tarımda öncü illerden biri olduğunu belirterek, “İzmir hayvansal üretimde genellikle ikinci sırada. Bu şehrin tarımı sadece İzmir’i değil, Ege Bölgesi’ni de etkiliyor. Bu nedenle tarım konusu çok ciddi ele alınmalı” dedi.

İklim Krizi Tarımda Yeni Düzen Gerektiriyor

Başkan Tugay, iklim krizinin tarım sektörünü köklü biçimde değiştirdiğine dikkat çekerek, “Artık eski yöntemlerle tarım yapmak mümkün değil. Kuraklık, aşırı sıcak ve don gibi iklim olayları devam edecek. Bu yüzden yeni şartlara uyum sağlamalıyız. Tarımı iyi planlamazsak çiftçi geçimini sağlayamaz, vatandaş da uygun fiyata gıda bulamaz” diye konuştu.

Tugay, tarımın Ankara’dan yönetilmesinin yanlış olduğunu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı: “Merkeziyetçi yönetim hatalara sebep oluyor. Sadece tarım değil, birçok konuda yönetim yerelleşmeli. Yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmeli ki sorunlara daha hızlı çözüm üretilebilsin.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü bir kurum olduğunu dile getiren Tugay, tarımda başarı için ziraat odaları, kooperatifler ve sulama birlikleriyle uyum içinde çalışılması gerektiğini söyledi. “Doğru kararlar ancak birlikte hareket ederse alınabilir. Gençlerin köylerde kalmasını sağlamak için yaşam kalitesi artırılmalı” dedi.

Kırsal Hayatın İyileştirilmesi Gerekiyor

Tugay, kırsal bölgelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine de dikkat çekti: “Köylerde eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri yetersiz. Bu durum gençlerin köyde kalmasını engelliyor. Biz bu sorunları siyasi amaçla değil, İzmir için çözüm arıyoruz. Çünkü konu hepimizin temel ihtiyacı olan ekmek.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda sunum yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çalışma Grubu Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, iklim değişikliğinin tarımı ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Kurucu, “Gelecekte toprakların tuzlanması, meyve bahçelerinin zarar görmesi gibi sorunlarla karşılaşacağız. Gençleri köyde tutmak ve kesintisiz gıda üretimini sağlamak için hızlı önlemler almalıyız” diye konuştu.