İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı’da düzenlenen 16. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali’ne katıldı ve coşkulu bir konuşma yaptı. Tugay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edeceklerini duyurdu ve bu adımı Türk milletine olan gururlarıyla açıkladı. "Yaşasın Türkiye, yaşasın İzmir! Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz" dedi.

Festivalde renkli anlar yaşandı

Torbalı Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nın dağıtıldığı festivalde, Başkan Tugay, festival alanındaki yurttaşlarla bir araya gelerek geleneksel Yörük poşusunu hediye etti ve engelli vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Tugay’ın bu anlamlı etkinliği, Torbalı halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

“Gururumuz Türk milletinin gururudur”

Tugay, festivale katılan bir vatandaşla yaşadığı diyalogu da anlatarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenleri belediyede çalıştıracaklarını açıkladı. Tugay, bu kararı, Türk milletinin gururu olarak tanımlayarak, “Yaşasın Türkiye, yaşasın İzmir! Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek salondan alkış aldı.

Torbalı Belediye Başkanı’ndan Tugay’a teşekkür

Festivalde söz alan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise Başkan Tugay’ın, İzmir’e ve Torbalı’ya gösterdiği destek ve liderlik için teşekkürlerini iletti. Demir, Tugay’ı ağabeylik ve babalık yapan bir lider olarak tanımlayarak, ona olan minnettarlığını dile getirdi.