İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Şakran Mahallesi’ndeki kanalizasyon projesine ilişkin sözlerine yanıt verdi. Acar’ın yatırım bedelini 700 milyon TL olarak açıkladığını hatırlatan Tugay, projenin maliyetinin 2,5 milyar TL olduğunu belirterek, “2,5 milyarlık yatırımı ben yaparım diyorsa onay veririm. Buyursun yapsın” dedi.

Acar’dan “Ben yaparım” çıkışı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Eylül ayı meclis toplantısında Şakran’daki kanalizasyon sorununu gündeme taşıdı. Acar, İZSU’nun yatırım bedelini 700 milyon TL olarak öngördüğünü ifade ederek, “Bu yatırımın altından Aliağa Belediyesi olarak kalkarım. Proje hazır, para hazır. Kredi onayına gerek yok” dedi.

Tugay: “Proje 2,5 milyar değerinde”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise yatırımın gerçek bedelinin 2,5 milyar TL olduğunu söyledi. Acar’ın “ben yaparım” sözlerine de, “2,5 milyarlık yatırımı ben yaparım diyorsa onay veririm. Buyursun yapsın” ifadeleriyle karşılık verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açıklamasının devamında şunları söyledi;

"Serkan Acar ile Şakran’ın kanalizasyonu konusunda bir kere görüştük. Acar’a dedim ki, ‘Sen iktidarın kanadında olan belediye başkanısın. Bizim onay bekleyen kredimiz var. Kendi ilçendeki sorunun çözülmesi için bize yardımcı olmalısın. Bunun için sadece Bakan Bey ile görüşmen, bizi bırak Şakran adına ricayı iletmen iyi olur’ dedim. Kredinin onaylanması için Serkan Başkanın desteğini istedik. Bunu söyleyeli belki bir yıl oldu. O günden bugüne kimse parmağını kıpırdatmadı. Şimdi kalkıp böyle bir şey söylemiş olmasını ayıpladım. Kendisiyle pozitif diyaloglarımız olmuştu.

"Buyursun yapsın"

Ona şunu söyledim, ‘Ben CHP’liyim. Şehrimizde bir AK Partili bir de MHP’li ilçe belediye başkanımız var. Siyaset eksenimiz farklı diye ilişkilerimiz kopuk olacak diye düşünmeyin. Ben Aliağa’ya ve Menemen’e hizmet için üzerime ne düşeni yapacağım. Hiçbir ilçemizi diğerinden ayırt etmeyeceğim. Hatta dezavantajlar varsa onlar açısından pozitif ayrımcılık göstererek ilçelerimize özel ilgi göstereceğim’ dedim. Bunlardan sonra böyle yaklaşım beni üzdü. Bir kere bu 700 milyonluk değil 2,5 milyarlık bir yatırım. 2,5 milyarlık yatırımı ben yaparım diyorsa onay veririm. Buyursun yapsın”

"Bakanı arayıp 'onay verin' dese çözülür"

Acar'ın bakanlıkta onaylanmayan krediler konusunda yardımcı olması halinde Aliağa Belediyesi’nin de 2,5 milyarını harcamamış olacağını vurgulayan Tugay, "Yurtdışından belediyemize uygun koşullarla kredi veriyorlar. Yapılması gereken sadece bakanlıktan onaylanması. Bu konuda yardımcı olursa Aliağa Belediyesi’nin de 2,5 milyarını harcamamış olur. Biz de kolaylıkla hemen yapabiliriz. Devletin bütçesine de yük olmayız. İzmir kendi kaynaklarıyla yapmış olur. Bugüne kadar olduğu gibi onaylanmazsa bir 2,5 milyarlık yatırımı Aliağa Belediyesi’nin yapabileceğini zannetmiyoruz. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi, hiç kimsenin şüphesi olmasın, Aliağa’nın da İzmir’in diğer bölgelerinin de altyapısını yapacak güce sahip. Kullanmak için hazır kaynak var ve basitçe bir imzaya ihtiyaç var.

Serkan Acar böyle konuşacağına, bakanı arayıp, ‘Ben sizin partinizdenim, onay verin’ dese daha büyük iyilik yaşmış olur ve sorun daha kolay çözülür” dedi.