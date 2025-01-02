İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Beydağ’da gerçekleştirdiği ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, ilçelere yönelik daha fazla hizmet ve dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "2025’te hizmet farkını herkes hissedecek" dedi.

2025’te daha fazla hizmet bekleniyor

Yeni yılın ilk ziyaretini Beydağ'a gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçenin belediye başkanı ve muhtarlarıyla bir araya geldi. Tugay, yaptığı açıklamada, "Kiraz ve Beydağ çevresi, bu dönemde daha fazla önem vereceğimiz yerler olacak. İzmir’in tüm ilçelerine dengeli ve adil hizmet götüreceğiz" dedi.

İhtiyaçları dinleyerek çözümler üreteceğiz

Muhtarlarla yaptığı toplantıda, ilçelerin sorunlarına tek tek odaklandıklarını belirten Tugay, "Her ilçenin ihtiyaçlarını belirleyip, en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Gösterişten kaçınarak, halkımızın gerçek ihtiyaçlarına yöneliyoruz" diye konuştu.