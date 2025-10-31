İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini üç kat artıran 450 milyon TL’lik dev yatırımın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, ocak ayında suya zam yapılmayacağını ve taban kullanım miktarının artırılarak vatandaşların temel ihtiyaç suyu için en düşük fiyat avantajından yararlanacağını duyurdu. Tesis, İzmir’in arıtma kapasitesini ciddi oranda yükselterek çevre ve şehir yönetimi açısından kritik bir adım oldu.

Tesisin kapasitesi üç kat artırıldı

Yeni açılan tesis, günlük kapasitesini 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkarıyor. 450 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, Çiğli ve Torbalı’dan sonra İzmir’in arıtma kapasitesini artırmaya yönelik yatırım programının üçüncü halkasını oluşturuyor. Tesis, Yazıbaşı, İstiklal, Bozköy, Saipler, Kuşçuburun, Çapak ve Beşevler mahallelerinin atık sularını arıtacak ve İzmir’in üçüncü büyük ileri biyolojik arıtma tesisi konumuna gelecek.

Suya zam yapılmayacak

Açılışta konuşan Başkan Tugay, ocak ayında yeni bütçelerin devreye gireceğini ve yeni tarifelerin uygulanacağını belirterek, “Bu sene ocak ayında suya zam yapmıyoruz. Her yer zam yapacak ama biz yapmayacağız. 0-4 metreküplük taban kullanım miktarını kısa süre içinde 6, belki 8 hatta 9 metreküpe çıkaracağız. Bu sayede temel su ihtiyacı olan herkes en düşük fiyattan faydalanacak” dedi.

Altyapı yatırımları ve sürdürülebilirlik

Tugay, altyapı projelerinin İzmir için önemine dikkat çekerek, “İZSU organizasyonuyla son 1,5 yılda Türkiye’nin en büyük üç arıtma tesisini tamamladık. Kilometrelerce içme suyu ve atıksu hattı inşa ettik. Altyapının düzgün olması, bu toprakların, tarım alanlarının ve kıyıların gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması için şart” ifadelerini kullandı.

Zorluklara rağmen kararlılık

Başkan, altyapı yatırımları için ayrılan bütçenin önemli olduğunu vurgulayarak, “Ülke ekonomisinin zor olduğu koşullarda bile çalışmalarımızdan taviz vermiyoruz. Şehirde engel çıkaranlara rağmen projeleri tamamlıyoruz. Ne olursa olsun başaracağız ve halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız” dedi.

2040 yılına hazırlık

Tesisin Torbalı’daki nüfus ve sanayileşme artışını dikkate alacak şekilde tasarlandığını belirten Tugay, “Tesis, bölgedeki atık su yükünü 2040 yılına kadar taşıyacak. Yeni teknolojilerle donatılmış ve Avrupa standartlarında bir çevre yatırımıdır” dedi.

İzmir’in altyapı öncülüğü

Tugay, İzmir’in ileri biyolojik arıtma kapasitesi açısından Türkiye’de önde gelen şehirlerden biri olduğunu belirterek, “Metro da yapıyoruz, arıtma tesisi de yapıyoruz. Engellenmeye çalışılan kredilerimize rağmen kendi imkânlarımızla yatırımlarımızı tamamlıyoruz” dedi.

Şehir sorunlarıyla mücadele

Başkan, İzmir’in kirli Körfez, dayanıksız binalar ve düzeltilmemiş trafik gibi sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. “İzmir Türkiye’nin incisi ve dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Bu şehir bize çok şey verdi, biz de ona karşılığını vereceğiz” dedi.

Torbalı’nın dönüşümü

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yapılan yatırımların ilçenin kanalizasyon sorununu çözeceğini belirtti. “Başkan Tugay, her engelle karşılaştığımızda yanımızda oldu. 5 yılın sonunda ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Kanalizasyon sıkıntısı çekmeyen bir Torbalı göreceğiz” dedi.

Yeni projeler ve gelecek yatırımlar

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, tesisin 2040 yılı projeksiyonuna göre hazırlandığını ve kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Ayrıca Dikili, Aliağa ve Urla gibi bölgelerde yapılacak yeni atıksu projelerinin de önümüzdeki yıl temelinin atılacağını söyledi.

Tören ve incelemeler

Açılışa CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve muhtarlar katıldı. Konuşmaların ardından tesise su verilmesi işlemi sahneye yansıtıldı ve Başkan Tugay ile davetliler tesisi inceledi.