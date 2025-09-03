Cemil Tugay, yapılan yorumların art niyetli ve yanlış bir algıya dayandığını belirterek, “İftira diyebileceğim suçlamalara kulak asmayacağım. Bu doğru bir işletme modelidir ve Türkiye’de birçok örneği var” dedi. Başkan, ihale kararının verimlilik ve belediye bütçesinin etkin kullanımı amacıyla alındığını vurguladı.

Verimlilik ve çağdaş işletme modeli

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2025 yılında yaşıyoruz ve dünyada fabrikalarda artık robotlar çalışıyor. Büyük arıtma tesisleri, uzmanlaşmış şirketler aracılığıyla işletildiğinde hem verimlilik artıyor hem de işletme maliyeti düşüyor. İzmir’in bütçesini en iyi şekilde kullanmak zorundayız. ‘Taşeron geliyor’ etiketiyle bir işletme modelini karalamak doğru değil. Göreve geldiğimden beri vatandaşların parası üzerindeki hassasiyetimizi koruyoruz ve gereksiz harcamanın herkese zarar verdiğini biliyoruz.”

Adil ve kapsayıcı belediyecilik vurgusu

Başkan Tugay, İzmirli vatandaşlara adaletli ve çağdaş hizmet sunma hedefini de hatırlatarak, “Herkesin yararını düşünmek zorundayız. Sadece bir grup ya da biz için değil, tüm İzmir için çalışıyoruz. Bu yolda haksız ve iftira niteliğindeki suçlamalara itibar etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Tugay’ın açıklamaları, İZSU’ya yönelik taşeron eleştirilerinin yanı sıra belediyenin kaynak kullanımında şeffaflık ve verimlilik anlayışını da gözler önüne serdi.