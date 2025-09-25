İzmir Karşıyaka’da DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi işçilerin maaş ve toplu iş sözleşmesi haklarını alamadıkları için başlattığı grev sebebiyle çöpler toplanamıyor. Yaşanan aksaklık nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya inerek çöpleri toplamaya çalıştı. Bu müdahale, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile tartışmalara ve işçilerle gerilimli anlara yol açtı.

Karşıyaka'da grev ve çöp sorunu devam ediyor

Karşıyaka Belediyesi’nde çalışan DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi işçiler, maaş ve toplu iş sözleşmesi haklarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. Belediyenin çözüm üretememesi nedeniyle çöplerin toplanmadığı ve vatandaşların şikayetçi olduğu bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu duruma müdahale ederek Karşıyaka'da çöpleri toplamak için sahaya indi. Tugay’a, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da eşlik etti.

"Niye doğru düzgün belediyecilik yapmıyorsunuz?"

Çöplerin toplandığı esnada, vatandaşların şikayetleri üzerine Başkan Tugay ve Başkan Ünsal arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Tugay, Ünsal’a dönerek, “Karşıyaka’da 5 yıl başkanlık yaptım. İlçeyi bu hale hiç düşürmedim. Niye doğru düzgün belediyecilik yapmıyorsunuz?” şeklinde sert ifadeler kullandı.

Tugay ve işçiler arasında gerilim tırmandı

Çöplerin toplanmaya devam ettiği esnada Başkan Tugay ile işçiler arasında da gerilim yaşandı. İşçiler, Tugay’a “Aylardır maaş alamıyoruz, büyükşehir olarak buraya müdahale ederek eylememizi kırıyorsunuz. Bu konu bizimle Karşıyaka Belediyesi arasında bir sorun” şeklinde tepki gösterdi. Bu açıklama, Tugay ve işçiler arasında diyaloga yol açtı.

Tugay ve Ünsal tartıştı

Başkan Tugay’ın sahadaki müdahalesinin ardından, Karşıyaka Belediye binasında Başkan Ünsal ve sendika temsilcileriyle bir toplantı düzenlendi. Toplantının ardından Tugay, belediye binasından ayrıldı.

Çöp arabaları engellendi

Görüşme devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp arabaları, sendikalı işçiler tarafından engellendi. Bu durum, grevin daha da tırmanmasına neden oldu.

Karşıyaka Belediyesi'nde yaşanan grev ve çöp toplama sorunları, hem belediye başkanları hem de işçiler arasında gerginliğe yol açtı. Başkan Tugay’ın müdahalesi, çözüm getirmediği gibi, durumu daha da karmaşıklaştırdı. İşçilerin hakları için verdikleri mücadele devam ederken, belediye yönetimleri arasındaki gerilim de sürdü.