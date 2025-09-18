İzmir’de Uzundere 3. Etap NewTown Kooperatifi ile İZBETON arasında yaşanan tartışmada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kooperatif başkanının açıklamalarına tepki gösterdi. Tugay, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve çözüme açık olduklarını vurguladı.

Kooperatif başkanının iddiaları

Sonay Bezirci, gazetelere verdiği demeçte, kooperatif üyelerinin borç batağına sürükleneceğini ve yüksek taksitlerin ödenmesinin zorunlu olduğunu öne sürmüştü.

Tugay’ın yanıtı

Başkan Tugay, açıklamasında, “Örnekköy’de uzlaşma noktasına gelindi, kimseye aylık yüksek bedeller ödetilmiyor. En yüksek rakam 50 bin civarında. Yalan söylüyorlar, toplumu yanıltmayı hedefliyorlar” dedi. Tugay, ayrıca, kooperatif başkanının sorun çıkarmaya çalıştığını belirterek, “Kavga ortamı yaratıp birilerine zarar vereyim diye düşünen çok bekler” ifadelerini kullandı.

Mali ve hukuki vurgular

Tugay, kullanılan paranın devletin parası olduğunu vurguladı: “Hiçbirimiz o parayı keyfimize göre harcayamayız. Her şeyi hukuk ve mevzuata uygun şekilde yapıyoruz” dedi. Çözümün tarafların işbirliği ile gerçekleşeceğini belirten Tugay, kooperatif üyelerinin yanıltılmasını istemediklerini ifade et