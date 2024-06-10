2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz, 2024 Avrupa Açık Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak başarısını sürdürdü. Roma Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, elemelerde 14.27 metre atlayarak finale yükselen Danışmaz, finaldeki ikinci atlayışında 14.57 metreye ulaştı. Bu atlayışıyla Avrupa ikincisi olan milli atlet, kendisine ait 14.52 metrelik Türkiye rekorunu da kırdı.

Olimpiyat yolunda büyük adım

Bu derecesiyle Paris Olimpiyatları kotası da alan Tuğba Danışmaz, gümüş madalyanın sahibi olurken, altın madalyayı 14.85 metre atlayışıyla İspanyol Ana Peleteiro-Compaore kazandı. Bronz madalya ise 14.43 metreyle Fransız Ilionis Guillaume’un oldu.

Başarılarla dolu bir kariyer

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14.31 metre atlayarak Türkiye rekoru kıran ve altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz, Roma'da da başarısını devam ettirdi. Danışmaz'ın elde ettiği bu başarılar, onun kariyerinde önemli bir yere sahip.

Federasyon Başkanı'ndan tebrik

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Tuğba Danışmaz’ın performansından dolayı duyduğu gururu dile getirdi. Çintimar, "Tuğba Danışmaz çok değerli ve başarılı bir sporcumuz. Çok başarılı bir yarışma çıkardı, rekor, madalya ve kota alarak hepimizi gururlandırdı. Sporcumuzu ve antrenörlerini kutluyor, ülkemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.