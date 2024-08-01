Survivor'ın üç Amazon kadını Tuğba Özay, Nagihan Karadere ve Nefise Karatay, Ankara bir mağaza açılışına katıldı.

Ali - Bereket Akalın çiftinin Ankara'da hizmete açılan dev mobilya mağazasından siparişler veren Tuğba Özay oturma grubu ve televizyon koltuğu seçerken "Dişi Çita" lakabını taktığı Nagihan Karadere için çita desenli yatak odası takımı seçti. Tuğba Özay, sperm bankasından anne olma isteğini dile getirirken kalbini çalan birini bulamazsa bu yöntemi düşüneceğini dile getirdi.

Bereket Akalın-Tuğba Özay-Ali Akalın-Nefise Karatay-Nagihan Karadere