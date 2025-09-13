Oyuncu ve manken Tuğba Özay, ormanlık alanlara bırakılan çöpler nedeniyle sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek, tüm Türkiye genelinde çöp atma cezası uygulanması çağrısında bulundu.

“Her şeyden vergi alıyorsunuz”

Özay paylaşımında, “Her şeyden vergi alıyorsunuz sayın bakan… Lütfen tüm Türkiye’ye çöp atma cezası uygulansın. Vallahi çok para kazanır devletin kasası” ifadelerini kullandı.

Belediyelere de çağrı yaptı

Çektiği videoda çevre kirliliğine tepki gösteren Özay, belediyelere de seslenerek, “Gerçekten bu benim kaçıncı videom? Tiksiniyorum. Bu cennet vatanı hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Çöp cezası verilmeli. İnsanlar ancak cebine dokunduğunuzda anlarlar yaptıklarını. Tüm belediyeler çöp cezası uygulamalı” dedi.