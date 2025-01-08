Tuğba Özay, çöp yığınına tepki gösterdi

Ünlü manken Tuğba Özay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde karşılaştığı korkunç çöp manzarası nedeniyle çılgına döndü. Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde ormanlık alanda gördüğü çöp yığınlarını cep telefonuyla kayda alarak tepkisini dile getiren Özay, "Bu vatana ihanetten başka hiçbir şey değil" diyerek büyük bir öfke gösterdi.

"Manyak Ruh Hastası" İfadesini kullandı

Özay, videoda çöp atanları ağır sözlerle eleştirdi. Orman yangınlarının ardından gelen bu çöp yığınının turistik alanda yer almasına dikkat çeken Özay, "Evindeki koltuğu, ayakkabısını, televizyonunu getirip atmış. Manyak ruh hastası. Ondan sonra Tuğba Özay manyak oluyor değil mi?" diyerek isyan etti.

Tepkisi giderek büyüdü

Özay, çöp yığınını küfürsüz anlatamayacağını belirterek, "Burası turistik alan. Selden sonra buradaki çöpler nehre akmış. Burayı acil temizleyin" diyerek yetkililere seslendi. Özay, atılan çöplerin yalnızca bireysel bir sorumsuzluktan değil, aynı zamanda toplumsal bir problem olduğunu vurgulayarak, "Bu vatana ihanetten başka bir şey değil" diyerek, çöp cezası uygulanması gerektiğini savundu.

"Çöp cezası uygulansın"

Özay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bütün bakanlıklara, devlet yetkililerine sesleniyorum. Bütün belediyeler çöp cezası uygulasın. Emin olun aldığınız vergiden daha fazlasını kazanırsınız ve öyle bir hizaya gelirler, hadi bakalım bir tane izmarit atabiliyorlar mı yerlere?" şeklinde sonlandırdı.

Tuğba Özay'ın bu sert çıkışı, çevre duyarlılığına dikkat çektiği kadar, toplumsal sorumluluk ve çevre temizliği konularında da farkındalık yaratmaya yönelik önemli bir mesaj oldu.