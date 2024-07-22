Son olarak yeni şarkısı “Yolun Sonu” ile Spotify’ın güçlü kadın müzisyenlere adadığı “EQUAL” listesinin kapak yıldızı oldu. Bu büyük başarı, Tuğba Yurt’un müzik kariyerindeki yükselişini pekiştirdi.

New York Times Meydanı'nda büyük başarı

Tuğba Yurt, Temmuz ayında New York Times Meydanı’nda yer alarak bu prestijli platformda kendine geniş bir yer buldu. Bu fırsatı değerlendiren Yurt, sosyal medya üzerinden dinleyicilerine teşekkür etti: “Dinleyicilerime ve şarkımı seven tüm müzik severlere teşekkür ediyorum.”