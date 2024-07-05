Tuğçe Kandemir’in yeni şarkısı "Aradan Çok Yıllar Geçti", Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sözü ve müziği Kolera (Esen Güler) tarafından yazılan şarkı, Tuğçe Kandemir’in yorumuyla yeniden hayat buldu. Bu projede, şarkının aranje, mix ve mastering işlemleri Emirhan Cengiz tarafından gerçekleştirildi.

"Doğal bir çalışma olsun istedik"

Tuğçe Kandemir, yeni çalışmasını tanıtırken, "Profesyonel işlerdense daha doğal ve olduğu gibi paylaşmak istedik bu projeyi" ifadelerini kullandı. Kandemir, müziğinde samimiyeti ön plana çıkararak dinleyicilere farklı bir deneyim sunmayı amaçladığını belirtti.

Kolera’nın daha önce seslendirdiği bu etkileyici şarkı, Tuğçe Kandemir’in benzersiz yorumu ile yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Bu yeni yorum, şarkıya yepyeni bir soluk kazandırdı.