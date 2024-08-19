Ünlü ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay’ın iddialarına göre, Kandemir’in şarkısı, Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Zekai Tunca’nın "Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam" adlı eserinden birebir alıntı yaparak hazırlandı. Akay’ın bu şok edici açıklamalarının ardından, usta sanatçı Zekai Tunca, Kandemir’e karşı hukuki yollara başvurdu.

Onur Akay, "Tuğçe Kandemir’den Görülmemiş Bir İntihal!" başlıklı yazısında, Kandemir’in “Aradan Çok Yıllar Geçti” adlı şarkısının Zekai Tunca’nın eserinden izinsiz alındığını öne sürdü. Akay, yazısında, “Türk sanat müziğinin değerli bestekârlarından Zekai Tunca’nın emeğine yapılan bu büyük saygısızlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tuğçe Kandemir ve Kolera adıyla bilinen rapçi Esen Güler tarafından yapılan bu etik dışı davranış, telif haklarının ihlali olarak değerlendirilir” şeklinde ifadelerde bulundu.

Zekai Tunca, Akay ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Onur’cuğum, telefonla arayıp o kadar çok kişi söyledi ki, bazı rahatsızlıklarım vardı, bu yüzden ilgilenememiştim. Ancak MESAM’a ve avukatıma bildirdim. Tuğçe Kandemir ve Esen Güler’e dava açtım. Bu, sanat adına çok ayıp bir şey!” dedi.

Tartışmalar büyüdü

Kandemir’in “Aradan Çok Yıllar Geçti” isimli şarkısının, daha önce rapçi Kolera tarafından seslendirilen bir eserden uyarlama olduğu belirtilmişti. Ancak Akay’ın iddiaları ve Zekai Tunca’nın hukuki girişimleri, şarkının orijinalliği üzerinde ciddi tartışmalara yol açtı.

Dava sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve Kandemir’in şarkısının bu tartışmalardan nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.