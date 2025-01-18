Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda, "O arabeskin prensi değil kralıydı" ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sözler, usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in “Arabesk müzik prensini kaybettik” şeklindeki açıklamalarıyla karşılaştırıldı ve Tatlıses’e gönderme olarak yorumlandı.

"İbrahim Bey'e ben laf söylemedim"

"Babamı toprağında rahatsız etmeye gerek yok. Onun ihtiyacı dua. Sadece şuna açıklık getireyim. İbrahim Bey'e ben laf söylemek için demedim. Haberim bile yok böyle bir açıklaması olduğundan. Haddim de değil. Arkadaşlarım bir gün bile yalnız bırakmıyor beni ve annemi. Onlar bana Ahmet Selçuk İlkan'ın bir röportajında bu söylediğini ilettiler ve bu benim çok hoşuma gitti. Babama veda açıklamamı yaparken de bu cümleyi kurmak istedim. Yoksa herkesin bildiği gibi arabeskin kralı dendiğinde babamın akla geldiğini İbrahim Bey de çok iyi biliyordur. Ve böyle bir açıklamayı yapmamıştır diye düşünüyorum. İnanın telefonumu, televizyonu her şeyi benden uzak tutuyorlar. Yayına bağlanmam mümkün değil. Affınıza anlayışınıza sığınıyorum."