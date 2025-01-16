Tuğçe Tayfur’dan Duygu Dolu Paylaşım!

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle milyonları yasa boğan sanatçı için anma ve cenaze törenleri düzenlenmişti. Ancak bu törenler, aile içi tartışmaların da gölgesinde geçti.

"Lütfen babamı böyle hatırlayın”

Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatından sonra sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu. Ünlü sanatçıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, gönderisine şu notu düştü:

“Sen hep o eşsiz sesinle, insanlara umut aşılayan şarkılarınla hatırlanacaksın. Kalbimde hep gülen yüzünle yaşayacaksın baba. Seni çok özlüyorum... Lütfen babamı böyle hatırlayın.”

Bu mesaj, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Tuğçe Tayfur’a destek mesajları göndererek, yaşadığı acıyı paylaştı.

Cenazede gerginlik yaşanmıştı

Ferdi Tayfur’un cenaze töreni, sevenlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, aile içi gerginlikler de gündeme geldi. Cami avlusunda, Tuğçe Tayfur ile eski eşi Necla Nazır’ın tabut başına geldiği sırada tartışmalar yaşandı ve yuhalama sesleri yükseldi.

Necla Nazır’dan sert açıklamalar

Cenazenin ardından bir açıklama yapan Necla Nazır, tören sırasında yaşanan olaylara tepki gösterdi:

“Bizi hastaneye gelmedik diye eleştiriyorlar. Ancak insanlar olayların iç yüzünü bilmiyor. Sürekli suskun kaldık ama artık bu kadar haksızlığa dayanmak mümkün değil. Hastaneye gitseydik de olay çıkaracaklardı. Bu, yılların birikimi.”

Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreni, sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Hayranlarının yoğun katılım gösterdiği törende, sanatçının eşsiz müzik kariyeri ve halk üzerindeki etkisi bir kez daha hatırlatıldı.