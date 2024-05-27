Toplantının açılışında konuşan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, göreve geldikleri günden bu yana yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.

Ekonomi politikasının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesini desteklediklerinin altını çizen Yıldırım, ”Uluslararası temaslarımızda Türkiye ekonomisine bakışın olumluya döndüğünü görüyoruz. Türkiye’ye sıcak para girişi başladı ancak bunun doğrudan yatırıma dönmesi için bu politikanın sıkı sıkıya sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Korkmaz, yüksek enflasyonun iş dünyasını da etkilediğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yürütülen çalışmalarla birlikte çok daha ciddi tasarruf önlemleri alınmalı" diye konuştu.