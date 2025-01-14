Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), üyelerinin iş birliğini artırmak ve ticaret ağlarını güçlendirmek için İzmir’de Business Network toplantı serisinin ilk adımını attı.

İlk buluşma İzmir’de gerçekleşti

TÜGİAD Business Network toplantı serisi, Swissotel İzmir’de düzenlenen etkinlikle başladı. TÜGİAD Ege Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya tüm şube başkanları ve üyeler büyük ilgi gösterdi. 2 saat süren ikili iş görüşmelerinde katılımcılar, özel olarak tasarlanan masalarda tanışma ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Korkmaz: “Birlikte büyüyeceğiz”

TÜGİAD Ege Şube Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz, açılış konuşmasında şunları söyledi: “Genç iş insanları olarak enerjimiz ve yenilikçi bakış açımızla Türkiye’nin geleceğini inşa ediyoruz. Bugünkü etkinlik, yalnızca yeni iş fırsatları yaratmak için değil; aynı zamanda ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için önemli bir adım. Bu buluşmanın bir geleneğe dönüşmesini temenni ediyorum.”

Çin ve ABD’de temsilcilik açılacak

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, konuşmasında 2025 yılına dair umutlarını şu sözlerle dile getirdi: “2024 yılı, dünya ekonomisi için zorlu geçti. Ancak 2025 yılında umutluyuz. Çin ve ABD’de açacağımız temsilcilikler sayesinde, dünya ekonomisine yön veren bu iki ülkeyle üyelerimizi buluşturmayı ve ihracat hacmini artırmayı hedefliyoruz. Yeni projelerle krizleri fırsata çevirmeye kararlıyız.”

Gala yemeğinde yorgunluk attılar

İkili görüşmelerin ardından, ritim grubunun mini gösterisiyle eğlenceli anlar yaşandı. Akşam, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve İzmir Defterdarı Ömer Alanlı’nın katılımıyla gala yemeği düzenlendi. Etkinliğin sponsorlarına plaket takdiminin ardından Zeybek ve özel dans gösterileri büyük ilgi gördü. Allegra Orkestrası ve DJ performanslarıyla sona eren gecede, TÜGİAD üyeleri hem iş hem eğlence dolu bir gün geçirdi.

Korkmazlar Group, Dukasim, Altekma Group, Yenice Group, Demya, Form Global Lojistik, Oma Lojistik, Onlog Fulfillment, Çeşme’de Yaşa, Demirel Yapı, Demsaç, KİKİ’s Corner, REC Enerji, DDC Makine ve Musal Group gibi önde gelen firmalar etkinliğe sponsor olarak katkı sundu.