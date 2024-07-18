Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin il düzeyinde iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak belirlendi. Sinop en düşük işsizlik oranına sahipken, Hakkari en yüksek işsizlik oranıyla dikkat çekti.

İşsizlik oranları

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 2023 yılı işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak belirlendi. Bu oran, Türkiye'nin genel ekonomik durumu hakkında önemli ipuçları veriyor. İşsizlik oranlarının il bazında dağılımı ise oldukça farklılık gösteriyor:

En düşük işsizlik oranı

Sinop yüzde 4,8 ile en düşük işsizlik oranına sahip il olarak kayıtlara geçti.

En yüksek işsizlik oranı

Hakkari ise yüzde 23,3 ile en yüksek işsizlik oranına sahip il olarak belirlendi.

İstihdam oranları

2023 yılı için Türkiye genelinde istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tespit edildi. İstihdam oranları il bazında incelendiğinde:

En yüksek istihdam oranı

Ardahan yüzde 58,2 ile en yüksek istihdam oranına sahip il oldu.

En düşük istihdam oranı

Siirt yüzde 35,5 ile en düşük istihdam oranına sahip il olarak kaydedildi.

İş gücüne katılma oranları

Türkiye genelinde 2023 yılı için iş gücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak belirlendi. Bu oran, iş gücüne katılımın il bazında dağılımında önemli farklılıklar gösteriyor:

En yüksek iş gücüne katılma oranı

Ardahan yüzde 61,7 ile en yüksek iş gücüne katılma oranına sahip il oldu.

En düşük iş gücüne katılma oranı

Siirt yüzde 38,5 ile en düşük iş gücüne katılma oranına sahip il olarak belirlendi.

İl bazında temel iş gücü göstergeleri yeniden üretildi

TÜİK, Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, iş gücü istatistiklerini yıllık olarak Türkiye ve istatistiki bölge birimleri sınıflaması (İBBS) düzey 2 detayında 26 bölge için yayımlıyor. İl düzeyine ilişkin temel iş gücü göstergeleri 2008-2013 yıllarında model yaklaşımlarıyla üretilmişti ancak model kısıtlarının sağlanmaması nedeniyle il düzeyinde göstergelerin üretilmesine ara verilmişti. Gerçekleştirilen son düzenlemelerle il düzeyinde temel iş gücü göstergeleri doğrudan araştırma verileri kullanılarak yeniden üretilmeye başlandı.