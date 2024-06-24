Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak yüzde 115,4 oldu.

Güven endeksi perakende ticaret sektöründe ise yüzde 2,6 oranında azalarak yüzde 108,8; inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak yüzde 87,9 olarak tespit edildi.