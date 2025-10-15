Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 Ağustos ayında hizmet üretimi yıllık yüzde 3,6 ve aylık yüzde 0,4 artış gösterdi.

Hizmet üretiminde yıllık artış

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Ağustos ayında hizmet üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı.

Sektör bazında yıllık değişimler şöyle:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %0,7

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %4,7

Bilgi ve iletişim hizmetleri: %6,4

Gayrimenkul hizmetleri: %7,2

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %9

İdari ve destek hizmetleri: %2,8

Hizmet üretiminde aylık değişim

Hizmet üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 arttı. Sektör bazında aylık değişimler şöyle:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %0,2 artış

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %1,7 artış

Bilgi ve iletişim hizmetleri: %3,2 azalış

Gayrimenkul hizmetleri: %0,2 azalış

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %2,4 artış Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisi faiz oranları güncellendi İçeriği Görüntüle

İdari ve destek hizmetleri: %1,2 artış

Ağustos 2025’te en yüksek yıllık artış mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde (%9) gözlemlenirken, bilgi ve iletişim ile gayrimenkul hizmetlerinde aylık bazda düşüş görüldü.