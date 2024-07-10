Türkiye'de işgücü piyasası verileri Mayıs 2024 dönemi için açıklandı. TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranında bir önceki aya kıyasla düşüş yaşandı.

Mayıs 2024'te işsiz sayısı 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle %8,4 seviyesine indi. Erkeklerde işsizlik oranı %7,0 iken kadınlarda %11,0 olarak kaydedildi.

Öte yandan, istihdam edilenlerin sayısı 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla %50,0 seviyesine yükseldi. Erkeklerde istihdam oranı %67,3 iken kadınlarda %33,0 olarak gerçekleşti.

İşgücü ve genç ,şsizlik

İşgücü, Mayıs ayında 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %54,5 seviyesine çıktı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise 0,3 puan artarak %15,0 oldu.

Çalışma süresi ve atıl işgücü

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak gerçekleşti. Atıl işgücü oranı ise 2,0 puan azalarak %25,2 seviyesine geriledi.

Değerlendirme

Mayıs ayı işgücü piyasası verileri, işsizlik oranında düşüş ve istihdamda artış olduğunu gösteriyor. Ancak genç nüfusta işsizlik oranının artması ve atıl işgücünün hala yüksek olması, dikkat edilmesi gereken noktalar olarak öne çıkıyor.