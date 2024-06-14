Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait ölüm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılında ülkemizde toplam 525 bin 814 kişi hayatını kaybetti.

Ölüm sayısı 2022 yılında 505 bin 269 iken, bu rakam 2023 yılında %4,1 artarak 525 bin 814'e yükseldi. Ölenlerin %53,9'u erkek, %46,1'i ise kadındı. Kaba ölüm hızı binde 6,2 olarak kaydedildi. Bu oran, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eder ve 2022 yılında binde 5,9 iken 2023 yılında binde 6,2 oldu.

Kaba ölüm en fazla Adıyaman ilinde

En yüksek kaba ölüm hızına sahip il, binde 18,0 ile Adıyaman oldu. Adıyaman'ı sırasıyla binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Kahramanmaraş ve binde 10,6 ile Kastamonu izledi. En düşük kaba ölüm hızı ise binde 2,3 ile Şırnak'ta kaydedildi.

En fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıkları sebebiyle

Ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar %33,4 ile en fazla ölüme sebep olan faktör oldu. Bu hastalıkları sırasıyla %15,0 ile tümörler ve %13,2 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Deprem ve dışsal yaralanma kaynaklı ölümler ile zehirlenmelerin oranı ise %12,3 olarak belirlendi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremlerde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 45 bin 784 olarak açıklandı.