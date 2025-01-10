Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,6 seviyesine düştü. İşsiz sayısı ise 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi olarak kaydedildi.

Kadınlarda oran daha yüksek

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde %7 olarak tahmin edilirken, kadınlarda bu oran %11,7’ye ulaştı. Kadınlar arasındaki işsizlik oranının erkeklere kıyasla belirgin bir şekilde yüksek olması, dikkat çeken bir veri olarak öne çıktı.

İş gücüne katılımda artış gözlemlendi

15 yaş ve üzeri bireyler arasında yapılan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, iş gücüne katılımda genel bir artış gözlemlendi. Uzmanlar, iş gücü piyasasında yaşanan bu iyileşmenin ekonomik büyüme ve sektörel hareketlilikle bağlantılı olduğunu ifade ediyor.